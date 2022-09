Alika | l' ambulante nigeriano ucciso in strada | i funerali si terranno il 1Â° ottobre

AnsaMarche : Ambulante ucciso: funerale Alika 1 ottobre a San Severino Marche. Fratelli vittima in Italia 24/9. Pm, perizia su 3… - tabarro63 : RT @fanpage: Sono stati rinviati ancora i funerali di Alika Ogorchuckwu, il 39enne venditore ambulante nigeriano, residente a San Severino,… - VincenzoIanno16 : RT @fanpage: Sono stati rinviati ancora i funerali di Alika Ogorchuckwu, il 39enne venditore ambulante nigeriano, residente a San Severino,… - fanpage : Sono stati rinviati ancora i funerali di Alika Ogorchuckwu, il 39enne venditore ambulante nigeriano, residente a Sa… - CarlinoMacerata : Alika, slittano ancora i funerali dell'ambulante ucciso in strada: ecco quando -

Si svolgeranno il 1° ottobre i funerali diOgorchukwu , il venditorenigeriano di 39 anni, ucciso in strada a Civitanova Marche (Macerata) il 29 luglio scorso. Le esequie si terranno alle ore 14.00 nel chiostro di San Domenico ...Si svolgeranno il primo ottobre prossimo i funerali diOgorchukwu, il venditorenigeriano 39enne ucciso in strada a Civitanova Marche (Macerata) il 29 luglio scorso., che viveva a San Severino Marche (Macerata) con moglie e figlio, ...Decisi per il primo ottobre i funerali di Alika Ogorchukwu, il venditore ambulante nigeriano 39enne ucciso in strada a Civitanova Marche (MC) il 29 luglio scorso. Alika, che viveva a San Severino Marc ...Le esequie del 39 enne di origine nigeriana ucciso nel corso principale di Civitanova Marche, si terranno alle ore 14 nel chiostro di San Domenico a San Severino ...