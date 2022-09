Viabilità Roma Regione Lazio del 11-09-2022 ore 19 | 00

Leggi su romadailynews

(Di domenica 11 settembre 2022)DELL’11 SETTEMBREORE 18:20 ARIANNA CAROCCI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA, EDIZIONE CON INFORMAZIONI UTILI PER CHI SI SPOSTA VERSO LE LOCALITÀ TURISTICHE SULLA A12TARQUINIA CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA CERVETERI E PALIDORO IN DIREZIONE DELLA CAPITALE. TRAFFICATA LA VIA AURELIA, AL MOMENTO CI SONO CODE A TRATTI TRA MARINA DI SAN NICOLA E MALAGROTTA IN ENTRATA A. E SEMPRE VERSO, TROVIAMO FILE SULLA COLOMBO ALL’ALTEZZA DI CASAL PALOCCO. DISAGI SULLA PONTINA, DOVE PER LAVORI IN CORSO SI PROCEDE INCOLONNATI TRA CASTELNO E SPINACETO IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA. SULLA LITORANEA, PER TRAFFICO, RALLENTAMENTI TRA CAPOCOTTA E TORVAIANICA NELLE DUE DIREZIONI. SCENDIAMO PIÙ A ...