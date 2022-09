US Open 2022, Iga Swiatek piega Ons Jabeur in due set e conquista l’ultimo titolo stagionale dello Slam! (Di domenica 11 settembre 2022) Si è giocata, nella tarda serata italiana, la finalissima del tabellone di singolare femminile degli US Open 2022: sul cemento statunitense l’ultimo atto ha premiato la polacca Iga Swiatek, numero 1 del seeding e del mondo, che ha battuto in due set la tunisina Ons Jabeur, numero 5 del seeding, la quale da lunedì sarà la nuova numero 2 WTA, in un’ora e 53 minuti con il punteggio di 6-2 7-6 (5). Nel primo set Swiatek parte a tutta, vince dodici dei primi quattordici punti giocati e si porta subito sul 3-0 non pesante. La tunisina reagisce e trova il controbreak nel quinto game, ma da quel momento la polacca non sbaglia più nulla, strappa per altre due volte il servizio a Jabeur e chiude sul 6-2 dopo 31 minuti. Nella seconda partita l’andamento è simile per sei game, ... Leggi su oasport (Di domenica 11 settembre 2022) Si è giocata, nella tarda serata italiana, la finalissima del tabellone di singolare femminile degli US: sul cemento statunitenseatto ha premiato la polacca Iga, numero 1 del seeding e del mondo, che ha battuto in due set la tunisina Ons, numero 5 del seeding, la quale da lunedì sarà la nuova numero 2 WTA, in un’ora e 53 minuti con il punteggio di 6-2 7-6 (5). Nel primo setparte a tutta, vince dodici dei primi quattordici punti giocati e si porta subito sul 3-0 non pesante. La tunisina reagisce e trova il controbreak nel quinto game, ma da quel momento la polacca non sbaglia più nulla, strappa per altre due volte il servizio ae chiude sul 6-2 dopo 31 minuti. Nella seconda partita l’andamento è simile per sei game, ...

WeAreTennisITA : ALL IN: ALCARAZ E RUUD ALLA SFIDA DEI RECORD La finale maschile degli Us Open 2022 mette sul piatto tutto: chi vin… - Gazzetta_it : Iga Swiatek dall'NBA a Nadal, dal tiramisù ai segreti per migliorare la concentrazione - Open_gol : I registi Jafar Panahi e il collega Rasolouf sono stati arrestati dal governo iraniano a causa delle loro pellicole - weazhers : RT @repubblica: US Open, vince Iga Swiatek: la tennista polacca batte in finale Ons Jabeur ed eguaglia il record Serena Williams https://t.… - messina_oggi : Swiatek vince gli Us Open femminili, Jabeur sconfittaNEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) - La sfida fra le due migli… -