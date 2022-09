Tanta paura, fuoco in una villetta. Tanta paura per una famiglia con bimba piccola (Di domenica 11 settembre 2022) Ancora paura per il fuoco a Palermo, dopo gli incendi di Carini dei giorni scorsi (leggi) questa volta tocca a una villetta. Da quello che si apprende da Palermotoday, il rogo sarebbe scoppiato intorno alle 4 di notte, mentre tutti dormivano. Secondo le prime ricostruzioni dei vigili del fuoco, il rogo si sarebbe innescato per colpa di un cortocircuito nato da una presa elettrica.Tutto è accaduto in piena notte, dove la famiglia è stata svegliata dalle fiamme, che in poco tempo hanno invaso l’abitazione, creando ingenti danni. Fortunatamente la famiglia sta bene, riuscendo a lasciare l’abitazione in cui vivono insieme alla figlia di 17mesi e la nonna. La villetta in via Aristofane, tra Partanna e Zen. La mamma della piccola racconta ... Leggi su vivendopalermo.news (Di domenica 11 settembre 2022) Ancoraper ila Palermo, dopo gli incendi di Carini dei giorni scorsi (leggi) questa volta tocca a una. Da quello che si apprende da Palermotoday, il rogo sarebbe scoppiato intorno alle 4 di notte, mentre tutti dormivano. Secondo le prime ricostruzioni dei vigili del, il rogo si sarebbe innescato per colpa di un cortocircuito nato da una presa elettrica.Tutto è accaduto in piena notte, dove laè stata svegliata dalle fiamme, che in poco tempo hanno invaso l’abitazione, creando ingenti danni. Fortunatamente lasta bene, riuscendo a lasciare l’abitazione in cui vivono insieme alla figlia di 17mesi e la nonna. Lain via Aristofane, tra Partanna e Zen. La mamma dellaracconta ...

