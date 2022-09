Selvaggia Lucarelli demolisce Francesco Totti: “Intervista volgare, rancorosa, indiscreta” (Di domenica 11 settembre 2022) E’ arrivato il commento di Selvaggia Lucarelli dopo l’Intervista di Francesco Totti al Corriere della sera e la risposta tramite avvocato di Ilary Blasi. E non poteva mancare, visto che la giornalista già mesi fa si era espressa sul divorzio della coppia. “Siamo tutti fermi lì, alla scena in cui Totti apre la cassaforte, non trova più la collezione di Rolex e allora rapisce le Birkin di Ilary chiedendo il riscatto” ha scritto la Lucarelli in un suo lungo post sui social spiegando che questo aneddoto è stato raccontato da Totti ” quello che fino a qualche mese fa chiedeva discrezione per i figli con un video che pareva girato dal cugino e ora riesce perfino a fare di peggio, con un’Intervista al Corriere della sera. ... Leggi su ultimenotizieflash (Di domenica 11 settembre 2022) E’ arrivato il commento didopo l’dial Corriere della sera e la risposta tramite avvocato di Ilary Blasi. E non poteva mancare, visto che la giornalista già mesi fa si era espressa sul divorzio della coppia. “Siamo tutti fermi lì, alla scena in cuiapre la cassaforte, non trova più la collezione di Rolex e allora rapisce le Birkin di Ilary chiedendo il riscatto” ha scritto lain un suo lungo post sui social spiegando che questo aneddoto è stato raccontato da” quello che fino a qualche mese fa chiedeva discrezione per i figli con un video che pareva girato dal cugino e ora riesce perfino a fare di peggio, con un’al Corriere della sera. ...

