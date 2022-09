Scioperi: treni, scuola e sanità oggi chiamati a fermarsi. Ecco perché (Di domenica 11 settembre 2022) Alle 9 è iniziata la protesta di 8 ore di macchinisti e capitreno di trenitalia, Italo, Trenord, trenitalia Tper, che chiedono interventi contro gli episodi di aggressione al personale in servizio sui treni. Un'iniziativa separata della Fisi - rivolta ai lavoratori del comparto della scuola, della pubblica amministrazione e della sanità (pubblica e privata) - punta all'astensione dal lavoro per l'obbligo vaccinale contro il Covid-19 previsto per alcune categorie professionali Leggi su tg24.sky (Di domenica 11 settembre 2022) Alle 9 è iniziata la protesta di 8 ore di macchinisti e capitreno ditalia, Italo, Trenord,talia Tper, che chiedono interventi contro gli episodi di aggressione al personale in servizio sui. Un'iniziativa separata della Fisi - rivolta ai lavoratori del comparto della, della pubblica amministrazione e della(pubblica e privata) - punta all'astensione dal lavoro per l'obbligo vaccinale contro il Covid-19 previsto per alcune categorie professionali

