Sassuolo Udinese 0-0 LIVE: è iniziato il match (Di domenica 11 settembre 2022) Allo stadio Mapei, il match valido per la 6ª giornata di Serie A 2022/2023 tra Sassuolo e Udinese: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo stadio Mapei, Sassuolo e Udinese si affrontano nel match valido per la 6ª giornata della Serie A 2022/23. Sintesi Sassuolo Udinese 0-0 MOVIOLA 1? – match iniziato! Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE Sassuolo Udinese 0-0: risultato e tabellino MARCATORI: Sassuolo (4-3-3): Consigli; Toljan, Ruan, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Lopez, Mateus Henrique; Laurienté, Pinamonti, Kyriakopoulos. A disposizione: Pegolo, Russo, Marchizza, Ayhan, Harroui, Alvarez, ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 11 settembre 2022) Allo stadio Mapei, ilvalido per la 6ª giornata di Serie A 2022/2023 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio Mapei,si affrontano nelvalido per la 6ª giornata della Serie A 2022/23. Sintesi0-0 MOVIOLA 1? –! Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE0-0: risultato e tabellino MARCATORI:(4-3-3): Consigli; Toljan, Ruan, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Lopez, Mateus Henrique; Laurienté, Pinamonti, Kyriakopoulos. A disposizione: Pegolo, Russo, Marchizza, Ayhan, Harroui, Alvarez, ...

tiempofuera45 : Predicción: Sassuolo 0 vs Udinese 2 - footballive15 : RT @soccerlive103: Sassuolo VS Udinese Live Streaming - soccerlive103 : RT @soccerlive103: Sassuolo VS Udinese Live Streaming - soccerlive103 : Sassuolo VS Udinese Live Streaming - petrazzuolo : RT @napolimagazine: SASSUOLO - Dionisi: 'Siamo in crescita e con l'Udinese dobbiamo dimostrarlo' -