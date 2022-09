Salvini: "Aumentare le multe? Un meccanismo demenziale" (Di domenica 11 settembre 2022) Il leader della Lega: "Faremo di tutto per evitare il salasso. Subito la pace fiscale attesa dai cittadini" Leggi su ilgiornale (Di domenica 11 settembre 2022) Il leader della Lega: "Faremo di tutto per evitare il salasso. Subito la pace fiscale attesa dai cittadini"

CarloCalenda : .?@EnricoLetta? ma sei una specie di disco rotto. Ti rendi conto che usi le stesse argomentazioni di Tajani e Salvi… - GianmarcoCiraf1 : @ToniSat4 @matteosalvinimi Lungi da me fare il leghista, ma cose del genere non sono le reputo altamente fascistoid… - jessica56320043 : @Robertogabelli3 @matteosalvinimi in questi anni non si sono mai fatte le riforme che avrebbero potuto aumentare la… - ValeriaSanna16 : RT @Europeo91785337: @serracchiani Ma Salvini è quello messo bruscamente alla porta da #Conte, che è stato fatto rientrare dalla finestra n… - LuisilRosso1 : @fattoquotidiano Il Cdx e il Csx faranno sempre passi avanti... E quella di Salvini che ora parla contro le sanzion… -