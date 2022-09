Regina Elisabetta | l' ultimo viaggio del feretro | prima tappa Edimburgo | poi Londra e infine la Cappella di San Giorgio

trash_italiano : È virale la foto di una nuvola che secondo gli utenti ricorderebbe la Regina Elisabetta. La foto è stata scattata i… - Quirinale : La Regina #Elisabetta II ha ispirato con saggezza e con l’esempio intere generazioni di cittadini del mondo. La Rep… - Eurosport_IT : Quel momento con Sua Maestà la Regina Elisabetta e James Bond a Londra 2012, indimenticabile ??????? - kittychha : RT @dreamglw: AIUTOOOO MI SO CACATA SOTTO ??? ma quella vicino a noi HA MESSO IL CARTONATO DELLA REGINA ELISABETTA AFFACCIATO SUL BALCONE ?… - _cOsibello : RT @hhrryscheeks: ho vissuto una pandemia, una guerra tra stati e la morte della regina elisabetta prima di una relazione -

Inizia oggi l'ultimo viaggio dellaverso la dimora finale della sua sepoltura. Il feretro della sovrana, morta a 96 anni l'8 settembre, lascia il castello di Balmoral per essere portato in corteo attraverso un ...La destinazione finale della salma è il Castello di Windsor, nel Berkshire, dove sarà sepolta insieme al marito, la sorella e i ...La bara di Elisabetta II ha lasciato Balmoral per far tappa nella capitale scozzese. La prima del viaggio verso il Palazzo di Westminster ...Il primo omaggio alla bara della Regina è stato dato a Ballater, la località scozzese più vicina alla residenza reale. Il carro funebre è atteso a Edinburgo, poi martedì ci sarà il volo per Londra ...