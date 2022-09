Quale di questi personaggi famosi sarà il tuo compagno di banco? – QUIZ (Di domenica 11 settembre 2022) QUIZ: chi sarà il tuo compagno di banco? Con il ritorno a scuola vogliamo proporvi un simpatico QUIZ. Avete mai pensato o immaginato chi potrebbe essere tra i personaggi famosi il tuo compagno di banco ideale? sarà Giulia Salemi, Damiano David dei Maneskin oppure Can Yaman? Noi di Novella2000.it vi sfidiamo a sottoporvi a questo L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di domenica 11 settembre 2022): chiil tuodi? Con il ritorno a scuola vogliamo proporvi un simpatico. Avete mai pensato o immaginato chi potrebbe essere tra iil tuodiideale?Giulia Salemi, Damiano David dei Maneskin oppure Can Yaman? Noi di Novella2000.it vi sfidiamo a sottoporvi a questo L'articolo proviene da Novella 2000.

DivinoUriele : @FabGiagnoni si sto leggendo e sinceramente si fa una gran fatica a capire cosa sia reale e cosa no. la propaganda… - padellagrigia : quale di questi preferite di più su subway surfers? io assolutamente il magnete :) - Eliogabalo_ : 'c'è qualche pensiero sul quale rimugini in questi giorni? quale?' - Si: 'Chissà se ripensa a me con odio o affetto… - Alessan69259017 : In questi giorni è stato pubblicato uno studio israeliano che smonta definitivamente la favola del pipistrello come… - pippomec : @nataliacavalli A questi risponderei 'I don't speak English' e basta per poi vedere a quale alternativa si attaccano ?????? -