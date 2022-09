Pentathlon, Mondiali U19 & U17 2022: conclusa la rassegna di Lignano Sabbiadoro (Di domenica 11 settembre 2022) Si sono conclusi oggi a Lignano Sabbiadoro i Mondiali U19 & U17 2022 di Pentathlon moderno: nella staffetta mista Under 17 l’Italia si è classificata all’ottavo ed al quattordicesimo posto con le due coppie in gara, mentre nelle finali individuali Under 19 ha ottenuto l’11° posto con Matteo Bovenzi ed il 13° con Elisa Sala. Nella finale femminile U19 oro per la sudcoreana Sumin Shin, al terzo titolo nella rassegna iridata (a cui va sommato un bronzo), argento per l’egiziana Malak Ismail, bronzo per la magiara Blanka Bauer. Tredicesimo posto per l’azzurra Elisa Sala (Avia Pervia), che ha parlato così al sito federale: “Sono molto soddisfatta e contenta. Ho collezionato tanta esperienza e so che c’è molto lavoro ancora da fare. Vorrei ringraziare la mia famiglia che ... Leggi su oasport (Di domenica 11 settembre 2022) Si sono conclusi oggi aU19; U17dimoderno: nella staffetta mista Under 17 l’Italia si è classificata all’ottavo ed al quattordicesimo posto con le due coppie in gara, mentre nelle finali individuali Under 19 ha ottenuto l’11° posto con Matteo Bovenzi ed il 13° con Elisa Sala. Nella finale femminile U19 oro per la sudcoreana Sumin Shin, al terzo titolo nellairidata (a cui va sommato un bronzo), argento per l’egiziana Malak Ismail, bronzo per la magiara Blanka Bauer. Tredicesimo posto per l’azzurra Elisa Sala (Avia Pervia), che ha parlato così al sito federale: “Sono molto soddisfatta e contenta. Ho collezionato tanta esperienza e so che c’è molto lavoro ancora da fare. Vorrei ringraziare la mia famiglia che ...

