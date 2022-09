Non benissimo l’avventura di Pirlo in Turchia: il suo Fatih pareggia in extremis contro il Giresunspor (Di domenica 11 settembre 2022) Non sta andando benissimo l’avventura di Andrea Pirlo in Turchia al Fatih Karagumruk. L’ex Juventus infatti, con 5 punti in 5 giornate, è riuscito a pareggiare all’ultimo secondo nell’ultimo match, giocato ieri contro il Giresunspor, in casa. Viviano e compagni sono andati sotto, con la rete al minuto 75? di Bajic. Nel secondo minuto di recupero però, arriva il gol del pareggio finale, con Mbaye Diagne, su calcio di rigore. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 11 settembre 2022) Non sta andandodi AndreainalKaragumruk. L’ex Juventus infatti, con 5 punti in 5 giornate, è riuscito are all’ultimo secondo nell’ultimo match, giocato ieriil, in casa. Viviano e compagni sono andati sotto, con la rete al minuto 75? di Bajic. Nel secondo minuto di recupero però, arriva il gol del pareggio finale, con Mbaye Diagne, su calcio di rigore. SportFace.

