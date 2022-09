Netflix potrebbe abbandonare il binge watching e scegliere una distribuzione a cadenza settimanale (Di domenica 11 settembre 2022) Secondo alcune indiscrezioni, Netflix starebbe valutando la possibilità di distribuire gli episodi a cadenza settimanale come la concorrenza. Netflix potrebbe, per alcuni titoli, rinunciare al modello tradizionale legato al binge watching, adottando una distribuzione settimanale degli episodi. La notizia emersa online negli ultimi giorni non è stata ancora confermata e bisognerà attendere per scoprire se c'è qualcosa di fondato. Reed Hastings, CEO di Netflix, sarebbe interessato a cambiare la sua strategia per poter mantenere più a lungo l'interesse dei suoi utenti. La piattaforma potrebbe così seguire l'esempio di Disney+, HBO Max e Prime Video i cui contenuti arrivano settimanalmente sugli schermi. ... Leggi su movieplayer (Di domenica 11 settembre 2022) Secondo alcune indiscrezioni,starebbe valutando la possibilità di distribuire gli episodi acome la concorrenza., per alcuni titoli, rinunciare al modello tradizionale legato al, adottando unadegli episodi. La notizia emersa online negli ultimi giorni non è stata ancora confermata e bisognerà attendere per scoprire se c'è qualcosa di fondato. Reed Hastings, CEO di, sarebbe interessato a cambiare la sua strategia per poter mantenere più a lungo l'interesse dei suoi utenti. La piattaformacosì seguire l'esempio di Disney+, HBO Max e Prime Video i cui contenuti arrivano settimanalmente sugli schermi. ...

