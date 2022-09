Mps, per Fratelli d’Italia l’aumento di capitale può aspettare (Di domenica 11 settembre 2022) Fratelli d’Italia entra a gamba tesa sulla ricapitalizzazione di Mps, su cui l’assemblea dei soci si pronuncerà il prossimo 15 settembre. La banca più antica del mondo, come raccontato a più riprese da Formiche.net, è chiamata a un’iniezione da 2,5 miliardi, senza i quali non sarà possibile convolare a nozze e consentire il disimpegno del Tesoro, oggi azionista di controllo al 64%. Il massimo consigliere economico di Giorgia Meloni ha infatti chiesto un rinvio dell’operazione che invece il ceo Luigi Lovaglio vuole portare a casa a tutti i costi. Ricapitalizzazione che sarà quasi certamente frazionata, con gli 1,6 miliardi messi sul piatto dal Mef pronti per essere iniettati e poi, successivamente, occorrerà raccogliere i restanti 900 milioni dal mercato, sotto la regia del consorzio bancario di garanzia. Il quale, giova ricordarlo, ha già espresso ... Leggi su formiche (Di domenica 11 settembre 2022)entra a gamba tesa sulla ricapitalizzazione di Mps, su cui l’assemblea dei soci si pronuncerà il prossimo 15 settembre. La banca più antica del mondo, come raccontato a più riprese da Formiche.net, è chiamata a un’iniezione da 2,5 miliardi, senza i quali non sarà possibile convolare a nozze e consentire il disimpegno del Tesoro, oggi azionista di controllo al 64%. Il massimo consigliere economico di Giorgia Meloni ha infatti chiesto un rinvio dell’operazione che invece il ceo Luigi Lovaglio vuole portare a casa a tutti i costi. Ricapitalizzazione che sarà quasi certamente frazionata, con gli 1,6 miliardi messi sul piatto dal Mef pronti per essere iniettati e poi, successivamente, occorrerà raccogliere i restanti 900 milioni dal mercato, sotto la regia del consorzio bancario di garanzia. Il quale, giova ricordarlo, ha già espresso ...

