Meloni sul dopo voto | no alle larghe intese Anche Letta esclude ' inciuci'

LiaQuartapelle : L’Ungheria vota contro e blocca la decisione sul tetto al prezzo del gas, proposta da Draghi. Ecco gli alleati di M… - AnnaAscani : Ma perché la nostra patriota Meloni non alza la voce contro i suoi alleati in Europa che frenano sul tetto al prezz… - mariannamadia : Ogni decisione sul #pricecap del gas rimandata a ottobre. Tra i paesi più fermamente contrari c’è l’Ungheria di Orb… - GianlucaFiori70 : @concitadeg @CarloCalenda No..era un delegittimare, dicendo l'esatto opposto..Credendo forse che chi abbandona il t… - carlo112244 : RT @Drittorovescio_: 'Giorgia Meloni sono 30 anni che sta in Parlamento e guadagna 500 euro al giorno' @GiuseppeConteIT sul reddito di ci… -

- Pensioni e flat tax le misure dei primi cento giorni promessi da Salvini in caso di vittoria del centrodestra, che annuncia una manifestazione a Roma il 22 ...... spiega Bruno Vespa in un editoriale pubblicatoGiorno. Il direttore di Porta a Porta fa l'... Manager in fila daper la conferma del posto La vincitrice designata è Giorgia: 'Ha detto ...ROMA - "Il Pnrr è una grande occasione e non va sprecata. Occorre accelerarne l'attuazione, perchè molti interventi sono in ritardo. E' lo stesso ministro ...La ricorrenza, va detto, non è benaugurale. L'ultima volta che il dl Aiuti è finito in aula, di giovedì, era al Senato, giovedì 14 luglio: il giorno in cui ...