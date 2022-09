Libertà | sicurezza cyber | sorveglianza e privacy Tutto è cambiato dall’11 9

Leggi su formiche

(Di domenica 11 settembre 2022) In questi giorni si celebra il 21 anniversario della strage delle Torri Gemelle. Il più grave attacco subito in casa da parte degli Stati Uniti. I morti sono stati ben oltre i 2960 solo al World Trade Center, ma il colpo fu nei mutamenti che seguirono a quell’attacco. Un cambiamento epocale in usi, abitudini, costumi, percezione del rischio sopratdel futuro al quale andare incontro. Sotto gli occhi sgomenti di gran parte della popolazione mondiale, le Twin Towers di New York furono abbattute da due aerei dirottati da attentatori suicidi, mentre quasi in contemporanea un altro aereo si è schiantato a Washington, sul Pentagono, simbolo della Difesa statunitense e un altro, diretto sempre a Washington si presume o sul Congresso o alla Casa Bianca, grazie al coraggio dei passeggeri, i quali compresero che i dirottatori erano in missione suicida e battendosi con ...