Le Br minacciano la Meloni ma Letta tace | a sinistra è vietato solidarizzare con una donna di destra…

Leggi su secoloditalia

(Di domenica 11 settembre 2022) Ancora una volta, l’ennesima, davanti alle minacce ricevute da Giorgialanon ha avuto il coraggio di prendere posizione per denunciare e per esprimere la propria solidarietà alla leader di Fratelli d’Italia. Come riporta “Il Giornale” da Enriconemmeno un messaggio di solidarietà nei confronti di Giorgiaper le minacce ricevute dalle nuove Brigate rosse”. Un silenzio che non smentisce la condotta che laha adottato fin dal primo giorno di campagna elettorale. In assenza di programmi e contenuti, i cosiddetti democratici si sono concentrati solo ed esclusivamente a gettare fango ed odio sulla leader di Fratelli d’Italia, rea, a loro avviso di essere la favorita nei consensi.Una colpa troppo grande per essere tollerata. La missiva recapitata al quotidiano ...