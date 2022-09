Lazio - Verona, le pagelle: Zaccagni sgomma, è da 7. Hien, errore pesante: 5 (Di domenica 11 settembre 2022) Prezioso nel mantenere calma e lucidità sull'occasione finale di Ilic. Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato? Accedi L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già ... Leggi su gazzetta (Di domenica 11 settembre 2022) Prezioso nel mantenere calma e lucidità sull'occasione finale di Ilic. Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato? Accedi L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già ...

IFTVofficial : ? BIG DAY OF SERIE A COMING ? Lots of games today: - Atalanta vs Cremonese - Bologna vs Fiorentina - Lecce vs Monz… - SkySport : LAZIO-VERONA 2-0 Risultato finale ? ? #Immobile (68’) ? #LuisAlberto (90+5’) ? SERIE A - 6^ giornata ??… - DiMarzio : ?? #Lazio, l'esterno di #Sarri ha accusato un problema muscolare - afsial93 : Lazio x Verona -> Manto no peito ?????? - ResiannaM : RT @bagnariol_luca: Se la migliore argomentazione che trovi dopo Lazio Verona é “Lotito se la comanda”, sei solo un povero fallito. -