Incendi | rogo in un lido balneare Napoli | non si esclude sia doloso

(Di domenica 11 settembre 2022) Le fiamme hanno distrutto in pochi minuti la struttura in legno che dal mare si estende in piattaforma sugli scogli e poi sale verso la strada delLa Pietra. Momenti molto concitati quelli vissuti ieri notte in via, tra il quartiere napoletano di Bagnoli e il comune di Pozzuoli. Le fiamme sono divampate alle 23.30 quando nell’area c’e’ una lunga coda di auto in marcia verso i locali del lungomare di Pozzuoli. Il fuoco e’ stato domato dopo un’ora. Il traffico è rimasto bloccato a lungo e sono state anche chiuse le carreggiate da una parte e dall’altra della strada. Le cause delsono ancora in corso di accertamento ma non sila pista dolosa. I proprietari hanno riferito di aver ricevuto minacce di alcun tipo, ma nell’area e’ sempre stata molto forte la pressione estorsiva. L'articolo proviene da ...

FebyTH : RT @crimsongie: @ScullyOfTarth Due volumi così se aggiungiamo gli anni 2016-2019 tra brexit, trump, rogo notre dame e incendi Australia - Dianas9891 : RT @crimsongie: @ScullyOfTarth Due volumi così se aggiungiamo gli anni 2016-2019 tra brexit, trump, rogo notre dame e incendi Australia - crimsongie : @ScullyOfTarth Due volumi così se aggiungiamo gli anni 2016-2019 tra brexit, trump, rogo notre dame e incendi Australia - milano_today : Cosa fare in caso d'#incendio: i suggerimenti dell'Ats nel caso si abitasse vicino alla zona di un rogo ?? - May____18 : RT @Daymons94519400: Tutti questi incendi da chi sono pilotati? Milano, maxi-incendio in azienda petrolchimica: sei feriti uno è grave ht… -

Il Denaro

Le cause delsono ancora in corso di accertamento ma non si esclude la pista dolosa. I proprietari hanno riferito di aver ricevuto minacce di alcun tipo, ma nell'area e' sempre stata molto forte ...Catanzaro - Sembrava che glidi vegetazione fossero stati archiviati e, invece, non è così. Da questa mattina squadre dei ... Ilsta interessando le colline tra via Tagliamento e Viale ... Incendi, rogo in un lido balneare Napoli: non si esclude sia doloso - Ildenaro.it Roma. La stagione degli incendi sembrava passata, ma non avevamo considerato i roghi notturni, purtroppo anch’essi consueti, che fanno risvegliare i cittadini con l’amaro in bocca – per usare un eufem ...L'incidente si è verificato tra Parghelia e Zambrone, nel vibonese. A perdere la vita, il conducente della moto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri ...