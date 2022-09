Ilary Blasi replica all’intervista di Francesco Totti

fraversion : la risposta di Ilary Blasi all'intervista a Totti: 'Continuerò a proteggere i miei figli'. A Repubblica fonti vicin… - Agenzia_Ansa : Francesco Totti racconta la sua verità sulla separazione da Ilary Blasi: 'Non sono stato io a tradire per primo', s… - fanpage : Francesco Totti ha rotto un silenzio durato mesi. Il campione ha raccontato la sua versione dei fatti a proposito d… - sklingelhoeffer : Ilary Blasi risponde a Francesco Totti: 'Continuerò a proteggere i miei figli. Anche se ho scoperto cose che potreb… - FedericoLaRocc7 : RT @laziopatia: ??Riaperto il caso del #rolex rubato a Toma #Basic: le indagini si concentrano su #Ilary #Blasi ?? #Totti #ilaryblasi #Lazio… -

FRANCESCO TOTTI RIVELA 'NON HO TRADITO IO PER PRIMO' Francesco Totti rompe il silenzio caduto dopo l'annuncio della separazione dae rivela particolari inediti della fine del matrimonio con la moglie ...1 'Ho sempre protetto i miei figli e continuerò a proteggerli'. La risposta diall'intervista rilasciata da Francesco Totti non è tardata ad arrivare . Ed è il silenzio, per il bene di Cristian, Chanel e Isabel. Nessuna replica, nessun contrattacco mediatico. Il suo ...Francesco Totti ha aperto il vaso di Pandora e ha raccontato tutta la (sua) verità sulla fine del matrimonio con Ilary. Tra i due c'è sempre stata la terza incomodo, ossia ...Ilary Blasi replica all'intervista bomba rilasciata da Francesco Totti nelle ultime ore: ecco le dichiarazioni della conduttrice.