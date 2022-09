Il potere si può anche conquistare, ma il carisma è come la classe, se uno non ce l’ha non se lo può dare (Di domenica 11 settembre 2022) Non è stata come un fulmine a ciel sereno la scomparsa della Regina, nel caso in specie non c’è bisogno di specificare quale. È particolarmente significativo che tutto quanto sta sconvolgendo l’ Occidente non ha appannato minimamente la visibilità e attutito il clamore di quella pur prevedibile dipartita. Elisabetta Ii° è stata “la” regina e come tale sarà ricordata. Se ne è andata con l’agenda della vita ancora piena di impegni in un momento delicato per il mondo e in particolare per il suo paese. La stessa agenda la settimana prossima passerà nelle mani di Re Carlo III°, suo figlio primogenito. Sarà opportuno rivolgersi a quel Dio che non ha salvato la Regina, raccomandandogli che almeno la mandasse buona. Tanto sarà necessario perché il nuovo Re d’ Inghilterra dovrà da subito fronteggiare le avversità presenti nel Regno Unito, sia per i postumi ... Leggi su ildenaro (Di domenica 11 settembre 2022) Non è stataun fulmine a ciel sereno la scomparsa della Regina, nel caso in specie non c’è bisogno di specificare quale. È particolarmente significativo che tutto quanto sta sconvolgendo l’ Occidente non ha appannato minimamente la visibilità e attutito il clamore di quella pur prevedibile dipartita. Elisabetta Ii° è stata “la” regina etale sarà ricordata. Se ne è andata con l’agenda della vita ancora piena di impegni in un momento delicato per il mondo e in particolare per il suo paese. La stessa agenda la settimana prossima passerà nelle mani di Re Carlo III°, suo figlio primogenito. Sarà opportuno rivolgersi a quel Dio che non ha salvato la Regina, raccomandandogli che almeno la mandasse buona. Tanto sarà necessario perché il nuovo Re d’ Inghilterra dovrà da subito fronteggiare le avversità presenti nel Regno Unito, sia per i postumi ...

