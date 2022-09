Il particolare 11 settembre a un anno dal ritorno dei talebani a Kabul (Di domenica 11 settembre 2022) Oggi a Manhattan suona di nuovo quella campana che ricorda i minuti in cui, oramai 21 anni fa, si è consumata la tragedia dell’11 settembre. Un suono riprodotto lì dove oggi sorge il memoriale dedicato alle vittime della strage del 2001, a pochi passi da dove sorgevano le Torri Gemelle. Vengono letti i nomi di InsideOver. Leggi su it.insideover (Di domenica 11 settembre 2022) Oggi a Manhattan suona di nuovo quella campana che ricorda i minuti in cui, oramai 21 anni fa, si è consumata la tragedia dell’11. Un suono riprodotto lì dove oggi sorge il memoriale dedicato alle vittime della strage del 2001, a pochi passi da dove sorgevano le Torri Gemelle. Vengono letti i nomi di InsideOver.

ginoginulfi65 : @AutriceStefania Giornate, con una luce particolare, io la chiamo, la luce di settembre. Buon sabato sera anche a te Stefania.??????? - seguacedisimone : @Inter_Rompi @smgii1908 @bettercall_pier 10 settembre già a insinuare un cambio allenatore. 10 anni post 2010 non v… - PanettaRosita : Per me settembre è un mese particolare. E questa canzone mi riporta la malinconia di un tempo - marcell09773316 : RT @liberiegiusti: - MariaConcettaGe : RT @liberiegiusti: -