I No Vax tornano in piazza a Roma insieme all'ultradestra con le bare tricolore (Di domenica 11 settembre 2022) Alcuni esponenti dei movimenti No Pass e No Vax si sono riuniti ieri in piazza San Giovanni in Laterano insieme agli altri manifestanti per protestare contro il caro bollette. La manifestazione è stata organizzata dalla Federazione italiana sindacati intercategoriali (Fisi). I manifestanti hanno esposto in piazza delle bare, una rossa, una bianca e una verde, e su ognuna si leggeva il nome di una delle categorie in crisi: pescatori, balneari e partite Iva. Gli esponenti dei movimento No Pass e No Vax sembrerebbero ora voler raccogliere il malcontento delle imprese e delle famiglie dovuto ai rincari sulle materie prime, sulle bollette e sul prezzo del carburante. Dal palco in piazza San Giovanni in Laterano è intervenuto Angelo Di Stefano, presidente del coordinamento Partite Iva e promotore di molte ...

