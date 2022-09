Grossa pugnalata per William | il discorso del Re è uno schiaffo in piena faccia

(Di domenica 11 settembre 2022) Brutte notizie per il Principe: ecco cosa ha dichiarato esattamente suo padre nel primoda Re. Ieri il nuovo Re Carlo III ha fatto il suo primoda sovrano, nel quale ha conferito nuovi titoli ai vari membri della Royal Family. Foto da @princeroyal e @crownchroniclesIlè avvenuto circa 24 ore dopo che Buckingham Palace ha annunciato la morte di sua madre, la Regina Elisabetta II, che ha governato per ben 70 anni. Infatti, la monarca è salita al trono nel 1952 a seguito della morte del Padre, Re Giorgio V. C’era sicuramente grande trepidazione per ildel nuovo Re, che ha deciso di soffermarsi su alcuni punti. Scopriamoli insieme. Ildel Re Ieri è stato trasmesso in diretta sulle tv nazionali ed internazionali il ...

Inews24

Ma Draghi ha pure detto una bugiaquanto una casa quando ha mentito sull'importante e ...pronto a concorrere a elezioni anticipate e di non poter ricavare alcun beneficio dalla sua...... traducendo letteralmente quanto dichiarato dall'ufficio stampa Argon Audio, la prima '' ... Ladifferenza è ovviamente sotto il 'cofano', infatti l'Argon Audio TT - 4 sfrutta tecnologie ... Grossa delusione per Stefano De Martino: è stato pugnalato alle spalle Chi pensa che tanto un ristorante stellato non ha problemi, prende una cantonata di quelle belle grosse. Anche l'eccellenza, soprattutto per rimanere tale, deve indossare elmo e scudo per ...