Frosinone-Palermo: Biglietti settore ospiti più cari rispetto a quelli della curva (Di domenica 11 settembre 2022) Frosinone-Palermo Biglietti sono stati indicati i prezzi per il match. La partita in programma Sabato 17 Settembre alle ore 14.00. Il costo per i Biglietti per il settore ospiti, destinato ai supporters del Palermo è di 15 euro.La cosa che salta subito agli occhi è la differenza tra il costo del biglietto di curva e quello per gli ospiti. Un costo 3 volte più alto rispetto alla curva Nord, Sud e alla tribuna est. Non ci sarà nessuna limitazione per i tifosi rosanero che raggiungeranno Frosinone. E' risaputo però che tra le due tifoserie non scorre buon sangue, specialmente dopo l'ultima sfida del 2018 nella finale playoff. Clicca per sapere cosa successe in quella finale scandalo.

