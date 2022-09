F1 | Max Verstappen | “Grande gara | avevamo una macchina fantastica qui a Monza”

Leggi su oasport

(Di domenica 11 settembre 2022) Un epilogo deludente. Il GP d’Italia, 16° round del Mondiale 2022 di F1, ha sorriso all’olandese Max(Red Bull) a precedere il monegasco Charles Leclerc (Ferrari) e il britannico George Russell (Mercedes). Unasi è conclusa in regime di Safety Car per il problema occorso a Daniel Ricciardo (McLaren) nell’ultima fase. Direzionepoco reattiva nel far entrare la SC e nello stesso tempo le manovre per la rimozione della monoposto non hanno permesso la ripresa dell’agonismo in pista. Un vero peccato per questo, ma grandi meriti a, straordinario ancora una volta nel recuperare dal settimo posto della griglia di partenza e a dimostrarsi assolutamente superiore per il ritmo messo in mostra con ogni set di gomme. Quanto descritto, quindi, non toglie nulla al successo indiscutibile dell’olandese ...