Con una motosega | un’ascia e un coltello terrorizza Passoscuro | arrestato

Leggi su ilfaroonline

(Di domenica 11 settembre 2022) Fiumicino – Il protagonista è sempre lui, quello che ormai viene definito il terrore di. Nelle scorse settimane ha dato vita a diversi episodi di violenza, tanto da essere addirittura. Ma la detenzione è durata lo spazio di 24 ore, rimesso subito in libertà con obbligo di firma (leggi qui). La situazione non è cambiata, e gli episodi (e le conseguenti denunce) contro persone e attività commerciali sono proseguiti, provocando paura tra i residenti. Oggi l’ultima scorribanda. L’uomo, armato di unae un, si è reso protagonista di alcuni episodi violenti, culminati con un’aggressione a un minorenne. Anche stavolta sono intervenuti i carabinieri, ed è scattato nuovamente l’arresto. “Ma stavolta – spiegano i residenti – speriamo che il magistrato non lo ...