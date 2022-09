Come è morta la Regina Elisabetta? La caduta accidentale (Di domenica 11 settembre 2022) La Regina Elisabetta II è morta all’età di 96 anni, dopo mesi di preoccupazione per la sua salute e il suo fisico in declino già dalla morte del marito, il principe consorte Filippo, nell’aprile 2021. Alle sue spalle la Regina d’Inghilterra lascia un regno che ha governato per oltre 70 anni. Leggi anche: Morte Regina Elisabetta II: il principe Harry al suo capezzale ma Meghan resta a Londra La morte causata da una grave caduta Nonostante l’età avanzata la Regina non è morta a causa di una malattia. Secondo le ultime voci confermate da fonti attendibili, la Regina sarebbe morta per i traumi riportati in una caduta accidentale. I medici che l’hanno assistita in ogni ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 11 settembre 2022) LaII èall’età di 96 anni, dopo mesi di preoccupazione per la sua salute e il suo fisico in declino già dalla morte del marito, il principe consorte Filippo, nell’aprile 2021. Alle sue spalle lad’Inghilterra lascia un regno che ha governato per oltre 70 anni. Leggi anche: MorteII: il principe Harry al suo capezzale ma Meghan resta a Londra La morte causata da una graveNonostante l’età avanzata lanon èa causa di una malattia. Secondo le ultime voci confermate da fonti attendibili, lasarebbeper i traumi riportati in una. I medici che l’hanno assistita in ogni ...

