Classifica Mondiale piloti F1 2022: Verstappen dominante, +116 su Leclerc (Di domenica 11 settembre 2022) Classifica Mondiale piloti F1 2022 1. Max Verstappen (Red Bull) 335 2. Charles Leclerc (Ferrari) 219 3. Sergio Perez (Red Bull) 210 4. George Russell (Mercedes) 203 5. Carlos Sainz (Ferrari) 187 6. Lewis Hamilton (Mercedes) 171 7. Lando Norris (McLaren) 88 8. Esteban Ocon (Alpine) 66 9. Fernando Alonso (Alpine) 59 10. Valtteri Bottas (Alfa Romeo) 46 11. Kevin Magnussen (Haas) 22 12. Pierre Gasly (AlphaTauri) 22 13. Sebastian Vettel (Aston Martin) 20 14. Daniel Ricciardo (McLaren) 19 15. Mick Schumacher (Haas) 12 16. Yuki Tsunoda (AlphaTauri) 11 17. Zhou Guanyu (Alfa Romeo) 6 18. Lance Stroll (Aston Martin) 5 19. Alexander Albon (Williams) 4 20. Nyck De Vries (Williams) 2 21. Nico Hulkenberg (Aston Martin) 0 22. Nicholas Latifi (Williams) 0 @RACINGPICTURE Leggi su oasport (Di domenica 11 settembre 2022)F11. Max(Red Bull) 335 2. Charles(Ferrari) 219 3. Sergio Perez (Red Bull) 210 4. George Russell (Mercedes) 203 5. Carlos Sainz (Ferrari) 187 6. Lewis Hamilton (Mercedes) 171 7. Lando Norris (McLaren) 88 8. Esteban Ocon (Alpine) 66 9. Fernando Alonso (Alpine) 59 10. Valtteri Bottas (Alfa Romeo) 46 11. Kevin Magnussen (Haas) 22 12. Pierre Gasly (AlphaTauri) 22 13. Sebastian Vettel (Aston Martin) 20 14. Daniel Ricciardo (McLaren) 19 15. Mick Schumacher (Haas) 12 16. Yuki Tsunoda (AlphaTauri) 11 17. Zhou Guanyu (Alfa Romeo) 6 18. Lance Stroll (Aston Martin) 5 19. Alexander Albon (Williams) 4 20. Nyck De Vries (Williams) 2 21. Nico Hulkenberg (Aston Martin) 0 22. Nicholas Latifi (Williams) 0 @RACINGPICTURE

diohanie : de vries davanti a latifi nella classifica mondiale i miei violini stanno suonando e anche le mie corde vocali - flamihoran : @ max per favore faccene vincere una, tanto continui ad esser primo nella classifica del mondiale quindi please rallenta :) - Gazzetta_it : Mondiale Wrc: in Grecia Neuville vince l’Acropolis Rally. Storico podio tutto Hyundai - Intravinocom : Insomma, vediamo quanto riusciremo a usare questo account in maniera utile e non solo per spammare i posti di Intra… - motorboxcom : #WRC Nonostante il passo falso, #Rovanpera e #Toyota mantengono un buon vantaggio nelle classifiche generali… -