Classifica "Best Workplaces in Europe 2022" di Great Place to Work (Di domenica 11 settembre 2022) L'Italia, con il 7%, è al secondo posto come numero di aziende premiate nel ranking, posizionandosi dietro solo al Regno Unito (9%) ma davanti a Germania e Spagna (5%) Benessere, rispetto, equità e credibilità: sono queste le qualità che rendono un'azienda Europea il luogo di lavoro ideale per ogni collaboratore. Great Place to Work, azienda leader nello studio e nell'analisi del clima aziendale, della trasformazione organizzativa e dell'employer branding, ha stilato la Classifica "Best WorkPlaces in Europe 2022", le 150 migliori aziende Europee per cui i dipendenti sono più felici di lavorare, scelte da 800mila collaboratori in rappresentanza di 1,4 milioni di persone impiegate in ...

