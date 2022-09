Cadice Barcellona: il malore del tifoso e la corsa di Ledesma, applausi al portiere – VIDEO (Di domenica 11 settembre 2022) Il portiere del Cadice, Ledesma, protagonista di un gesto importante nel finale della sfida contro il Barcellona Il portiere del Cadice, Ledesma, protagonista di un gesto importante nel finale della sfida contro il Barcellona. Cadiz goalkeeper Jeremías Conan Ledesma is heroic for rushing a medical kit to the stands after a fan suffered a health emergency ??(via @ESPNDeportes)pic.twitter.com/TmoMjPMqJL— SI Soccer (@si soccer) September 10, 2022 Il malore di un tifosi in tribuna, la corsa a prendere il defibrillatore e portarlo ai soccorrittori in tribuna. Un gesto importante che può fare la differenza tra la vita e la morte. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 11 settembre 2022) Ildel, protagonista di un gesto importante nel finale della sfida contro ilIldel, protagonista di un gesto importante nel finale della sfida contro il. Cadiz goalkeeper Jeremías Conanis heroic for rushing a medical kit to the stands after a fan suffered a health emergency ??(via @ESPNDeportes)pic.twitter.com/TmoMjPMqJL— SI Soccer (@si soccer) September 10, 2022 Ildi un tifosi in tribuna, laa prendere il defibrillatore e portarlo ai soccorrittori in tribuna. Un gesto importante che può fare la differenza tra la vita e la morte. L'articolo proviene da Calcio News 24.

