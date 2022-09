Alcaraz-Ruud oggi, orario Finale US Open 2022: programma, canale tv, streaming (Di domenica 11 settembre 2022) oggi, domenica 11 settembre, si conclude l’edizione 2022 degli US Open. Sul campo dell’Arthur Ashe Stadium lo spagnolo Carlos Alcaraz e il norvegese Casper Ruud si confronteranno per conquistare il primo titolo Slam in carriera, nonché il primo posto della classifica mondiale. Un match quindi importante su più fronti che tanto interesse lo sta alimentando. Alcaraz viene da un percorso entusiasmante e spossante, considerando le vittorie al quinto set in successione contro Marin Cilic, Jannik Sinner e Frances Tiafoe. Per la qualità del tennis espresso, la sfida con Sinner ha raggiunto picchi notevolissimi e vedremo se anche la Finale contro Ruud sarà alla stessa stregua. Lo scandinavo, da par suo, ha eliminato con autorevolezza Matteo Berrettini e Karen ... Leggi su oasport (Di domenica 11 settembre 2022), domenica 11 settembre, si conclude l’edizionedegli US. Sul campo dell’Arthur Ashe Stadium lo spagnolo Carlose il norvegese Caspersi confronteranno per conquistare il primo titolo Slam in carriera, nonché il primo posto della classifica mondiale. Un match quindi importante su più fronti che tanto interesse lo sta alimentando.viene da un percorso entusiasmante e spossante, considerando le vittorie al quinto set in successione contro Marin Cilic, Jannik Sinner e Frances Tiafoe. Per la qualità del tennis espresso, la sfida con Sinner ha raggiunto picchi notevolissimi e vedremo se anche lacontrosarà alla stessa stregua. Lo scandinavo, da par suo, ha eliminato con autorevolezza Matteo Berrettini e Karen ...

