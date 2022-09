Vuelta a España 2022, Juan Ayuso: “Oggi ho sentito tanta pressione, torneò per vincere nelle prossime stagioni” (Di sabato 10 settembre 2022) L’ultima tappa di montagna della Vuelta a España 2022 non ha cambiato la classifica. La vittoria è andata dunque a Remco Evenepoel, accompagnato sul podio da due spagnoli: Enric Mas ha centrato il secondo posto per la terza volta in carriera, mentre la terza piazza l’ha raggiunta l’enfant prodige del ciclismo iberico, il 19enne Juan Ayuso. Al termine della tappa, lo spagnolo ha parlato ai microfoni di Eurosport: “È incredibile, ancora non ci credo. Credo che Oggi sia stato il giorno in cui ho sentito maggiormente la pressione in tutta la mia vita. Sono rimasto sempre molto concentrato perchè sapevo quello che potevo riuscire a fare. Credo che questo terzo posto sia incredibile e voglio festeggiare con la mia famiglia”. “Dall’ammiraglia mi avevano detto ... Leggi su oasport (Di sabato 10 settembre 2022) L’ultima tappa di montagna dellanon ha cambiato la classifica. La vittoria è andata dunque a Remco Evenepoel, accompagnato sul podio da due spagnoli: Enric Mas ha centrato il secondo posto per la terza volta in carriera, mentre la terza piazza l’ha raggiunta l’enfant prodige del ciclismo iberico, il 19enne. Al termine della tappa, lo spagnolo ha parlato ai microfoni di Eurosport: “È incredibile, ancora non ci credo. Credo chesia stato il giorno in cui homaggiormente lain tutta la mia vita. Sono rimasto sempre molto concentrato perchè sapevo quello che potevo riuscire a fare. Credo che questo terzo posto sia incredibile e voglio festeggiare con la mia famiglia”. “Dall’ammiraglia mi avevano detto ...

