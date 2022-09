Vanessa Incontrada a ruota libera su Carlo Conti | il ‘difetto’ che non sopporta

(Di sabato 10 settembre 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.ha deciso di vuotare il sacco e rivelare a tutti qual è ilche non riesce are di: ecco che cosa ha detto e di cosa si tratta. L’attrice è pronta per tornare da grande protagonista in questa nuova stagione televisiva che la vedrà, come gli anni scorsi, dividersi

colcuoreamille : RT @negri_jenny: Vanessa Incontrada dopo che ogni artista si è esibito: #TimMusicAwards - annakiara119 : RT @negri_jenny: Vanessa Incontrada dopo che ogni artista si è esibito: #TimMusicAwards - negri_jenny : Vanessa Incontrada dopo che ogni artista si è esibito: #TimMusicAwards - Ntonio71 : Vanessa incontrada ora scoppia sembra un pallone aerostatico #TIMMusicAwards - elena_ele6 : Infatti io critico l’abito orribile. Sembra una guaina con i brillantini. Per me, Vanessa Incontrada è da sempre un… -

E per fortuna che le donne dovrebbero darsi una mano e farsi forza a vicenda., non appena ha messo piede sul palco dei Tim Music Awards (evento trasmesso da Rai Uno dall'Arena di Verona sabato 10 settembre), è stata travolta da una pioggia di critiche fatte ...Dopo la serata di ieri, conclusasi con qualche problema causato dal diluvio che si è scatenato sul finale, Carlo Conti etornano sul palco per assegnare gli ultimi premi ...Vanessa Incontrada ha deciso di vuotare il sacco e rivelare a tutti qual è il 'difetto' che non riesce a sopportare di Carlo Conti.La conduttrice ha ricevuto parecchie critiche via social per la scelta del vestito sfoggiato nella seconda serata dei Tim Music Awards ...