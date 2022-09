Tim Music Awards: inizia a diluviare e l’Arena di Verona si svuota (Di sabato 10 settembre 2022) Caos ai Tim Music Awards Poche ore fa su Rai 1 si è svolta la prima puntata dei tradizionali Tim Music Awards. A condurre l’evento in diretta dall’Arena di Verona come sempre sono stati Carlo Conti e Vanessa Incontrada, e numerosi sono gli artisti che sono saliti sul palco e che hanno ricevuto un premio. L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di sabato 10 settembre 2022) Caos ai TimPoche ore fa su Rai 1 si è svolta la prima puntata dei tradizionali Tim. A condurre l’evento in diretta daldicome sempre sono stati Carlo Conti e Vanessa Incontrada, e numerosi sono gli artisti che sono saliti sul palco e che hanno ricevuto un premio. L'articolo proviene da Novella 2000.

NekOfficial : ???? Giovedì 8 settembre condurrò con Carolina di Domenico dall’Arena di Verona “Speciale Tim Music Awards - DALLA RA… - Questacanzone_m : @mariarosaria_na Ieri ai Tim Music Award, Fab ha cantato per ultimo (e ci sta), sotto la pioggia scrosciante, ha ca… - equjmentale : ragaa mala registrazione della parte di niccolò al tim music awards dove la posso trovare?? - ArieteWife : VI GIURO sono stata in piedi da quando sono tornata a casa alle nove fino alle 23,30 a guardare film disney per res… - 26az1 : RT @leighadeacm: Questa sera che devo andare ai tim music awards ci sono tutti i maranza e di big non c’è nessuno, tentata di vendere il bi… -