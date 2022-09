sportli26181512 : Spalletti: 'Un po' confusionari. E dire che volevo togliere Raspadori...': Spalletti: 'Un po' confusionari. E dire… - Gazzetta_it : #Spalletti 'Un po' confusionari. E dire che volevo togliere Raspadori...' #napolispezia -

Non ci dobbiamo accontentare ma andare oltre, sennò poi non arriva la zampata di Raspadori" ha analizzato Lucianoal termine della vittoria sullo Spezia. l'uomo copertina Inevitabili le ...Sononella gestione dei calciatori sotto contratto. Tuanzebe è rientrato in questi ... Secondo me nessuno saprà meglio dicome utilizzarlo. Mi sembra bravino questo(...L’assemblea degli allevatori ha deciso: il 13 manifestazione nelle strade fino a Caserta Per la Democrazia, la Dignità e il Rispetto Aprire il Tavolo di confronto istituzionale per trovare soluzioni c ...