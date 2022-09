Se muore l’auto | muore la nostra industria

Leggi su ilprimatonazionale

(Di sabato 10 settembre 2022) In (macro)economia gli eventi non si verificano da un giorno all’altro ma richiedono anni, quando non addirittura decenni, per giungere a compimento. È successo, ad esempio, con la crisi dei conti con l’estero dell’Italia, che «esplode» nel 2011 quando però erano già passati quasi 15 anni da quando, con la fissazione del cambio in vista dell’ingresso nell’euro, labilancia commerciale e quella dei pagamenti avevano iniziato un percorso di costante discesa verso il territorio negativo. Questo articolo è stato pubblicato sul Primato Nazionale di settembre 2022 Copione simile si ripeterà con il settorele, almeno per come l’abbiamo conosciuto sino ad oggi. Se volessimo individuare il momento in cui potremmo dichiarare la sua fine, l’anno ce l’abbiamo: il 2035. È entro questa data che le case automobilistiche del vecchio continente ...