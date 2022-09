Scatta il primo campionato di Serie A senza la Juve – 10 settembre 2006 – VIDEO (Di sabato 10 settembre 2022) Il 10 settembre 2006, al termine dell’estate di Calciopoli, Scatta il primo campionato di Serie A senza la Juve al via Il 10 settembre 2006 Scatta un campionato di Serie A unico nel suo genere. Perché al via, per la prima volta nella storia, non c’è la Juventus. Reduce dall’uragano Calciopoli, infatti, il club bianconero è stato retrocesso in Serie B. Non solo. In classifica, ai nastri di partenza, risultano pesantemente penalizzate per il coinvolgimento nella vicenda anche Milan, Lazio e Fiorentina. La lotta per lo scudetto sarà un testa a testa tra Inter e Roma, con i nerazzurri che avranno la meglio. Iscriviti alla ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 10 settembre 2022) Il 10, al termine dell’estate di Calciopoli,ildilaal via Il 10undiA unico nel suo genere. Perché al via, per la prima volta nella storia, non c’è lantus. Reduce dall’uragano Calciopoli, infatti, il club bianconero è stato retrocesso inB. Non solo. In classifica, ai nastri di partenza, risultano pesantemente penalizzate per il coinvolgimento nella vicenda anche Milan, Lazio e Fiorentina. La lotta per lo scudetto sarà un testa a testa tra Inter e Roma, con i nerazzurri che avranno la meglio. Iscriviti alla ...

