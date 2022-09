Renzi “Non voterò un governo Meloni” (Di sabato 10 settembre 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Se c'è un governo Meloni io voto contro, se c'è Draghi voto a favore. Letta è partito con gli occhi di tigre dicendo che voleva sconfiggere la destra e parlando di aumentare le tasse, geniale. Berlusconi di contro ci ha messo dentro la flat tax al 15% e pure le dentiere gratis e il catalogo di Postalmarket. Letta sta facendo di tutto per perdere, una parte di elettorato del Pd non li voterà scegliendo il Terzo Polo: se facciamo più del 10% saremo decisivi per il governo del Paese. Intanto io ho mandato un messaggio a Meloni: guarda Giorgia non so se vinci, ma sappi che ogni due anni faccio cadere un governo”. Così il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, presentando il suo libro a Ischia. “Auspico una riforma della giustizia per cui chi sbaglia paga. Da premier ho ... Leggi su iltempo (Di sabato 10 settembre 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Se c'è unio voto contro, se c'è Draghi voto a favore. Letta è partito con gli occhi di tigre dicendo che voleva sconfiggere la destra e parlando di aumentare le tasse, geniale. Berlusconi di contro ci ha messo dentro la flat tax al 15% e pure le dentiere gratis e il catalogo di Postalmarket. Letta sta facendo di tutto per perdere, una parte di elettorato del Pd non li voterà scegliendo il Terzo Polo: se facciamo più del 10% saremo decisivi per ildel Paese. Intanto io ho mandato un messaggio a: guarda Giorgia non so se vinci, ma sappi che ogni due anni faccio cadere un”. Così il leader di Italia Viva, Matteo, presentando il suo libro a Ischia. “Auspico una riforma della giustizia per cui chi sbaglia paga. Da premier ho ...

