infoitinterno : Elezioni: Quirinale, nessun incontro Mattarella con leader partiti - violacacciapuot : @demagistris @unione_popolare Questo linguaggio da sobillatore (Italia rivoluzionaria, arrendetevi, nessun prigioni… - Brownfox_51 : ?? essere tenuta occupata, mandandola in Grecia. Per l’Eliseo l’Italia NON deve in nessun caso riprendere la Libya… - PetuffoTanker : @allakatallafru1 @PellizzariGiano @Quirinale Busta già aperta. Nessun dubbio? - disputedtruth : @FerdiGiugliano A differenza del messaggio di @Quirinale nessun riferimento al re e alla sua ascesa al trono. -

Tiscali Notizie

Lo riferisce l'ufficio stampa dela chi chiede conferma della notizia - apparsa sul Fatto Quotidiano - di due recenti incontri con la presidente di Fdi, Giorgia Meloni. 10 settembre 2022... di proseguire il mio impegno politico a Roma e non horimpianto. Sono soddisfatto di aver ...del giorno in Consiglio dei Ministri immediatamente dopo il giuramento dei ministri al. Non ... Quirinale: nessun incontro in campagna elettorale con leader partiti Roma, 10 set. (LaPresse) - “Nel periodo della campagna elettorale - nei mesi di agosto e di settembre - il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, non ...Enrico Letta non gli ha chiesto di ricandidarsi, in una campagna elettorale in cui i temi della legalità e del contrasto alla mafia sono quasi del tutto assenti. L’ex magistrato antimafia ed ex presid ...