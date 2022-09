Professoressa abusa sessualmente di alunno 12enne a Benevento, arrestata. «Azione sottile e subdola» (Di sabato 10 settembre 2022) Sospesa dal servizio, ha continuato a tenere vivo via chat un rapporto «subdolamente instaurato» con un suo alunno di 12 anni: viene contestato anche questo all'insegnante sannita... Leggi su ilmessaggero (Di sabato 10 settembre 2022) Sospesa dal servizio, ha continuato a tenere vivo via chat un rapporto «mente instaurato» con un suodi 12 anni: viene contestato anche questo all'insegnante sannita...

PiramideRossa : RT @DestinoLara: In provincia di #Benevento una prof abusa sessualmente di un 12enne: motivazione dell'arresto 'non in grado di autoregolar… - DestinoLara : In provincia di #Benevento una prof abusa sessualmente di un 12enne: motivazione dell'arresto 'non in grado di auto… - bizcommunityit : Professoressa abusa sessualmente di alunno 12enne a Benevento, arrestata. «Azione sottile e subdola» - ElezioniLazio : #EleLazio: Professoressa abusa sessualmente di alunno 12enne a Benevento, arrestata. «Azione sottile e subdola»… - infoitinterno : Professoressa abusa sessualmente di alunno 12enne, arrestata insegnante in provincia di Benevento -