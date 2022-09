Paura sulla Roma-Viterbo: macchinista aggredita, salvata dal capotreno (Di sabato 10 settembre 2022) Non si fermano, purtroppo, le aggressioni al personale Cotral. Ad essere aggredita ieri a Piazzale Flaminio una macchinista. In suo aiuto è poi intervenuto il capotreno che ha evitato il peggio. La donna, la cui ‘colpa’ era unicamente quella di condurre il treno, è stata poi trasportata in ospedale. macchinista aggredita a Piazzale Flaminio: le parole del segretario Colacchi In merito all’accaduto si è espresso anche il segretario Faisa Cisal Roma e Lazio che afferma: ‘Quanto successo ieri sera a piazzale Flaminio, lungo la ferrovia Roma – Viterbo, è nient’altro che il frutto dell’odio che Cotral sta scatenando contro i lavoratori per coprire i propri grossolani errori’. ‘Lavoratori che stanno solo subendo la riorganizzazione pittoresca, unilaterale ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 10 settembre 2022) Non si fermano, purtroppo, le aggressioni al personale Cotral. Ad essereieri a Piazzale Flaminio una. In suo aiuto è poi intervenuto ilche ha evitato il peggio. La donna, la cui ‘colpa’ era unicamente quella di condurre il treno, è stata poi trasportata in ospedale.a Piazzale Flaminio: le parole del segretario Colacchi In merito all’accaduto si è espresso anche il segretario Faisa Cisale Lazio che afferma: ‘Quanto successo ieri sera a piazzale Flaminio, lungo la ferrovia, è nient’altro che il frutto dell’odio che Cotral sta scatenando contro i lavoratori per coprire i propri grossolani errori’. ‘Lavoratori che stanno solo subendo la riorganizzazione pittoresca, unilaterale ...

