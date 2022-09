Non è vero che una colazione abbondante è l’ideale per dimagrire: il nuovo studio (Di sabato 10 settembre 2022) “colazione da re, pranzo da principe e cena da povero”: sebbene molto popolare tra dietisti ed esperti della nutrizione, questo concetto potrebbe in realtà non essere affatto veritiero. O meglio, sembra che il momento della giornata in cui si assume il quantitativo maggiore di calorie possa influenzare solo la sensazione di fame, ma non agire in alcun modo sull’assimilazione e la metabolizzazione delle calorie. A questa conclusione giunge uno studio, pubblicato sulla rivista Cell Metabolism, condotto dagli scienziati dell’Università di Aberdeen. Il gruppo di ricerca, guidato da Alexandra Johnstone, ha coinvolto 16 uomini e 14 donne in sovrappeso per esaminare l’efficacia di un regime alimentare caratterizzato da una colazione abbondante e limitazioni sugli altri pasti. I soggetti sono stati suddivisi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 10 settembre 2022) “da re, pranzo da principe e cena da po”: sebbene molto popolare tra dietisti ed esperti della nutrizione, questo concetto potrebbe in realtà non essere affatto veritiero. O meglio, sembra che il momento della giornata in cui si assume il quantitativo maggiore di calorie possa influenzare solo la sensazione di fame, ma non agire in alcun modo sull’assimilazione e la metabolizzazione delle calorie. A questa conclusione giunge uno, pubblicato sulla rivista Cell Metabolism, condotto dagli scienziati dell’Università di Aberdeen. Il gruppo di ricerca, guidato da Alexandra Johnstone, ha coinvolto 16 uomini e 14 donne in sovrappeso per esaminare l’efficacia di un regime alimentare caratterizzato da unae limitazioni sugli altri pasti. I soggetti sono stati suddivisi ...

FBiasin : La famiglia #Zhang ha dato mandato a Goldman Sachs per la cessione dell’#Inter. Richiesta 1,2 miliardi. Questo no… - marattin : Decine e decine di giovani al dibattito elettorale organizzato da @liberioltre a Torino. Non è vero che i giovani n… - PagellaPolitica : In un’intervista con il manifesto, Giuseppe Conte ribadisce che il Movimento 5 stelle ha rispettato l’80% degli imp… - GMandorlini : @mandvzukic @f1addictedd Essere tifosi di calcio non vuol dire obbligatoriamente essere delle bestie seguo da prima… - maybedory_ : @simpfordarkling -ma soprattutto non caricarti dal punto di vista mentale, sarà pesante è vero ma la salute mentale… -