Napoli-Spezia, le formazioni ufficiali: out Zieli?ski! (Di sabato 10 settembre 2022) Ad aprire la 6ª giornata di Serie A sarà la sfida fra il Napoli di Luciano Spalletti e lo Spezia di Luca Gotti: da poco sono state diramate le formazioni ufficiali scelte dai due tecnici. La cornice della partita è lo stadio “Maradona” di Napoli, con il fischio d’inizio che è atteso per le 15:00. La diretta della gara sarà trasmessa in esclusiva dalla piattaforma DAZN. Gli unici 2 precedenti in Campania in Serie A vedono sorprendentemente in vantaggio lo Spezia, che si è imposta in entrambi i confronti. Nel 2020/21 i liguri hanno battuto i partenopei per 1-2 (reti di Petagna, Nzola e Pobega), ripetendosi la scorsa stagione grazie all’autogol di Juan Jesus. Al ritorno in Liguria (l’ultimo confronto in ordine di tempo) fu invece il Napoli ad imporsi per 0-3 (Politano, ... Leggi su 11contro11 (Di sabato 10 settembre 2022) Ad aprire la 6ª giornata di Serie A sarà la sfida fra ildi Luciano Spalletti e lodi Luca Gotti: da poco sono state diramate lescelte dai due tecnici. La cornice della partita è lo stadio “Maradona” di, con il fischio d’inizio che è atteso per le 15:00. La diretta della gara sarà trasmessa in esclusiva dalla piattaforma DAZN. Gli unici 2 precedenti in Campania in Serie A vedono sorprendentemente in vantaggio lo, che si è imposta in entrambi i confronti. Nel 2020/21 i liguri hanno battuto i partenopei per 1-2 (reti di Petagna, Nzola e Pobega), ripetendosi la scorsa stagione grazie all’autogol di Juan Jesus. Al ritorno in Liguria (l’ultimo confronto in ordine di tempo) fu invece ilad imporsi per 0-3 (Politano, ...

