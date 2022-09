Milan, Pioli: «Samp squadra da rispettare. Origi? Ecco come sta» (Di sabato 10 settembre 2022) Stefano Pioli, tecnico del Milan, ha parlato prima del fischio d’inizio del match contro la Sampdoria: le dichiarazioni Stefano Pioli è stato intervistato ai microfoni di Sky prima di Sampdoria-Milan. Origi – «Non sono preoccupato, mi dispiace perché è un giocatore forte con determinate caratteristiche. Doveva essere della partita ma dopo l’allenamento sentiva il tendine rigide, meglio non rischiare. Non ci aiuta ma cercheremo di trovare una soluzione migliore». SampDORIA – «Gioca un bel calcio, guardare la classifica ora non conta. Contro Juve e Lazio hanno fatto partite generose e vibranti con buona organizzazione. Sono una squadra di tutto rispetto». CONTINUA SU MilanNEWS24 L'articolo proviene da Calcio ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 10 settembre 2022) Stefano, tecnico del, ha parlato prima del fischio d’inizio del match contro ladoria: le dichiarazioni Stefanoè stato intervistato ai microfoni di Sky prima didoria-– «Non sono preoccupato, mi dispiace perché è un giocatore forte con determinate caratteristiche. Doveva essere della partita ma dopo l’allenamento sentiva il tendine rigide, meglio non rischiare. Non ci aiuta ma cercheremo di trovare una soluzione migliore».DORIA – «Gioca un bel calcio, guardare la classifica ora non conta. Contro Juve e Lazio hanno fatto partite generose e vibranti con buona organizzazione. Sono unadi tutto rispetto». CONTINUA SUNEWS24 L'articolo proviene da Calcio ...

