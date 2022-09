Milan, Di Stefano: “Escluse lesioni per Divock Origi. Fuori per precauzione” (Di sabato 10 settembre 2022) Secondo Peppe Di Stefano, inviato sul Milan, non ci sarebbero delle lesioni per Divock Origi: il belga salterà il match contro la Sampdoria Leggi su pianetamilan (Di sabato 10 settembre 2022) Secondo Peppe Di, inviato sul, non ci sarebbero delleper: il belga salterà il match contro la Sampdoria

