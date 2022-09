Meloni, due incontri segreti con Mattarella dopo la crisiE frena Salvini sul bilancio. Urso a Kiev per rassicurare (Di sabato 10 settembre 2022) FdI continua a mandare rassicurazioni: a Mattarella, durante due incontri tenuti segreti finora, a Kiev col viaggio di Urso e all'economia dicendo no alla Lega sullo scostamento di bilancio Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di sabato 10 settembre 2022) FdI continua a mandare rassicurazioni: a, durante duetenutifinora, acol viaggio die all'economia dicendo no alla Lega sullo scostamento diSegui su affaritaliani.it

Piu_Europa : Il Paese è in pericolo. Fdi ha chiesto alla Rai di intervenire adesso, subito, per censurare #PeppaPig: Penny Polar… - La7tv : #ottoemezzo Giovanni Floris: 'Cosa dirà la Meloni alla premier finlandese, figlia di due madri? - aldotorchiaro : Parla con @ilriformista un sondaggista che ci confida i numeri veri. Pd farà peggior risultato di sempre: non arriv… - Civetta46262114 : RT @La7tv: #ottoemezzo Giovanni Floris: 'Cosa dirà la Meloni alla premier finlandese, figlia di due madri? - dicofilo : RT @alessiomagno1: Ma la Meloni che non vuol far trasmettere l’episodio di Peppa Pig con due mamme, perché non chiede a Topolino di sposare… -