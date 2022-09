LIVE F1, GP Italia 2022 in DIRETTA: sta per cominciare il sabato a Monza con le FP3! (Di sabato 10 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.20 Amiche e amici di OA Sport, appassionati di motori, buongiorno! Benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale delle FP3 del Gran Premio d’Italia 2022 di Formula 1! ORARIO QUALIFICHE GP Monza F1 SU TV8 IN CHIARO PROGRAMMA FP3 E QUALIFICHE SU SKY LA PRESENTAZIONE DELLE QUALIFICHE LA CRONACA DELLE PROVE LIBERE 2 CLASSIFICA E RISULTATI FP2 GP Monza FERRARI DEVE CREDERE NELL’ALL-IN: POLE E VITTORIA FERRARI SUBITO AL COMANDO, COSA E’ CAMBIATO RISPETTO A SPA? VERSTAPPEN PENALIZZATO: LECLERC NE APPROFITTERA’ TRA QUALIFICHE E GARA? CHARLES LECLERC: “CONTENTO DELLA MACCHINA, MA DOBBIAMO ANCORA LAVORARE” CARLOS SAINZ: “IL CRONOMETRO NON MENTE, OTTIMI SEGNALI!” LAURENT MEKIES: “UN GIORNO POSITIVO PER NOI” MAX VERSTAPPEN: “RED ... Leggi su oasport (Di sabato 10 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.20 Amiche e amici di OA Sport, appassionati di motori, buongiorno! Benvenuti allatestuale delle FP3 del Gran Premio d’di Formula 1! ORARIO QUALIFICHE GPF1 SU TV8 IN CHIARO PROGRAMMA FP3 E QUALIFICHE SU SKY LA PRESENTAZIONE DELLE QUALIFICHE LA CRONACA DELLE PROVE LIBERE 2 CLASSIFICA E RISULTATI FP2 GPFERRARI DEVE CREDERE NELL’ALL-IN: POLE E VITTORIA FERRARI SUBITO AL COMANDO, COSA E’ CAMBIATO RISPETTO A SPA? VERSTAPPEN PENALIZZATO: LECLERC NE APPROFITTERA’ TRA QUALIFICHE E GARA? CHARLES LECLERC: “CONTENTO DELLA MACCHINA, MA DOBBIAMO ANCORA LAVORARE” CARLOS SAINZ: “IL CRONOMETRO NON MENTE, OTTIMI SEGNALI!” LAURENT MEKIES: “UN GIORNO POSITIVO PER NOI” MAX VERSTAPPEN: “RED ...

petergomezblog : Calenda: “vorrei fare un governo di larga coalizione che pacifichi l’Italia. Penso vada fatto un governo di unità n… - SkySportF1 : ??LA GRANDE BELLEZZA Finalmente Monza, il programma del GP d'Italia: Venerdì FP1 alle 14, FP2 alle 17 Sabato FP3 all… - ClaudioBaglioni : Dopo il grandissimo successo di DODICI NOTE SOLO CLAUDIO BAGLIONI da novembre tornerà dal vivo con nuove date live… - SebFerrari27 : RT @SkySportF1: Alle 13:00 LIVE le #FP3 dell'#ItalianGP su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e in streaming su NOW #SkyMotori #F1 #… - SkySport : RT @SkySportF1: Alle 13:00 LIVE le #FP3 dell'#ItalianGP su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e in streaming su NOW #SkyMotori #F1 #… -