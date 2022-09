LIVE F1 | GP Italia 2022 in DIRETTA | incomincia la Q1 | Leclerc vuole la pole position a Monza!

Leggi su oasport

(Di sabato 10 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA-17 minuti: il primo ad entrare in pista è Stroll, per il momento gli altri rimangono ai box 16.00 SEMAFORO VERDE!!!!!!! SCATTANO LE QUALIFICHE DEL GP D’!!!! 15.57 Mancano pochi istanti e scatterà la qualifica, al momento il meteo parla di sole pieno e temperatura di 27° per cui condizioni ideali a15.54 Ricordiamo che non vedremo al via Albon. Il pilota della Williams, infatti, ha avuto un problema all’appendicite e da oggi sarà sostituito da De Vries che, ironia della sorte, ieri ha guidato la Aston Martin nella FP1 15.51 Per quanto visto nelle 3 sessioni disputate, la Red Bull sembra davvero pronta a dominare ancora la scena con velocità impareggiabile e conduzione di curva davvero straordinaria (grazie ad una ala posteriore più importante rispetto ai rivali), ...