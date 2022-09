I funerali di Elisabetta: la prima volta a Westminster dal 1760. I reali cammineranno dietro al feretro (Di sabato 10 settembre 2022) I funerali dovrebbero svolgersi lunedì 19 e per la prima volta si terranno nell’abbazia di Westminster. La regina ha dato precise indicazioni sullo svolgimento per consentire una piena partecipazione del pubblico. Prevista la diretta televisiva. La bara trainata da marinai con le corde Leggi su corriere (Di sabato 10 settembre 2022) Idovrebbero svolgersi lunedì 19 e per lasi terranno nell’abbazia di. La regina ha dato precise indicazioni sullo svolgimento per consentire una piena partecipazione del pubblico. Prevista la diretta televisiva. La bara trainata da marinai con le corde

RaiNews : Il Regno Unito è in lutto. Il rigido protocollo dal giorno della scomparsa a quello dei funerali - Avvenire_Nei : Il primo discorso di re Carlo: «Seguirò l'esempio di dedizione di mia madre» - CosenzaChannel : Funerali Elisabetta II, ci saranno Biden e Mattarella: Putin non va - LIRRIVERENTE3 : funerali a westminster, prima volta dal 1760 abbazia scelta da elisabetta perche' in grado di contenere 2000 persone - peterkama : funerali a westminster, prima volta dal 1760 abbazia scelta da elisabetta perche' in grado di contenere 2000 persone -